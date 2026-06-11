Operativos de contralor durante la madrugada, hay varios demorados

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 11-06-26, efectivos
Policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana en forma conjunta y coordinada
con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas
-Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R, Infantería y G.R.I.M 2,4,5,
llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha
jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.