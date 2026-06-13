Paso de la Patria: Secuestran pescados y rescatan a dos perros maltratados en una vivienda

En horas de la mañana de ayer 12-06-26, efectivos Policiales del Área de Investigación de la Unidad Regional N° 1-San Luis del Palmar, junto a personal de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria, en el marco de una causa iniciada por supuesto maltrato animal diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la mencionada localidad.
En la oportunidad, los efectivos
lograron rescatar a dos canes que se encontraban en evidente estado de
vulnerabilidad, además sogas y otros elementos relacionados a la causa; así
también, en el lugar hallaron y secuestraran varios ejemplares de especies
ícticas -boga y dorado-, por lo que se dio inmediata intervención a personal de
Recursos Naturales quienes procedieron al decomiso de los pescados y a realizar
la correspondiente acta de infracción a los moradores del domicilio.
En tanto, los canes rescatados
fueron puestos a resguardo y trasladados a un centro de rescate animal para su
atención y recuperación, continuando las diligencias del caso en a citada
dependencia.