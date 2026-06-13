sábado, 13 de junio de 2026

Paso de la Patria: Secuestran pescados y rescatan a dos perros maltratados en una vivienda

En horas de la mañana de ayer 12-06-26, efectivos Policiales del Área de Investigación de la Unidad Regional N° 1-San Luis del Palmar, junto a personal de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria, en el marco de una causa iniciada por supuesto maltrato animal diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la mencionada localidad.

En la oportunidad, los efectivos lograron rescatar a dos canes que se encontraban en evidente estado de vulnerabilidad, además sogas y otros elementos relacionados a la causa; así también, en el lugar hallaron y secuestraran varios ejemplares de especies ícticas -boga y dorado-, por lo que se dio inmediata intervención a personal de Recursos Naturales quienes procedieron al decomiso de los pescados y a realizar la correspondiente acta de infracción a los moradores del domicilio.

En tanto, los canes rescatados fueron puestos a resguardo y trasladados a un centro de rescate animal para su atención y recuperación, continuando las diligencias del caso en a citada dependencia.