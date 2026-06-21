domingo, 21 de junio de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada del viernes 19-06-26, efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría de Distrito Tercera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca Venzo, rodado 29-, que se encontraba en la vereda de un domicilio, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.