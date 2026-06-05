Paso de los Libres: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos recientemente sustraídos, hay dos demorados

Por tal motivo, con la premura
del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde
constataron que efectivamente personas desconocidas -tras violentar la puerta
de acceso- ingresaron al interior de un domicilio el cual se hallaba sin morador
y a simple vista se observaba faltante de elementos, por lo que de manera
inmediata procedieron a un intenso rastrillaje por la zona, lo que permitió
identificar a dos hombres de 34 y 37 años de edad, quienes se notaban con
cierto estado de nerviosismo y tenían en su poder una caja, prendas de vestir
varias, perfumes, un teléfono celular, reloj, entre otras cosas, de los cuales
no supieron justificar su procedencia presumiéndose que se trataría de los
sustraídos momentos antes.
Las personas fueron aprehendidas y juntos con los elementos secuestrados fueron puestos a disposición d la justicia y trasladados hasta la comisaria antes mencionada a fin de continuar con los tramites al respecto.