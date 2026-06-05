viernes, 5 de junio de 2026

Paso de los Libres: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos recientemente sustraídos, hay dos demorados

En horas de la madrugada de ayer 04-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que aparentemente se estaría produciendo un hecho delictivo en un domicilio ubicado en el barrio 17 de Agosto.

Por tal motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde constataron que efectivamente personas desconocidas -tras violentar la puerta de acceso- ingresaron al interior de un domicilio el cual se hallaba sin morador y a simple vista se observaba faltante de elementos, por lo que de manera inmediata procedieron a un intenso rastrillaje por la zona, lo que permitió identificar a dos hombres de 34 y 37 años de edad, quienes se notaban con cierto estado de nerviosismo y tenían en su poder una caja, prendas de vestir varias, perfumes, un teléfono celular, reloj, entre otras cosas, de los cuales no supieron justificar su procedencia presumiéndose que se trataría de los sustraídos momentos antes.

Las personas fueron aprehendidas y juntos con los elementos secuestrados fueron puestos a disposición d la justicia y trasladados hasta la comisaria antes mencionada a fin de continuar con los tramites al respecto.