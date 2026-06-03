miércoles, 3 de junio de 2026

Personas demoradas y elementos secuestrados en distintos procedimientos

Durante la madrugada de hoy 03-06-26, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas, realizaron diversos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro preventivo de elementos de dudosa procedencia.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de las calles Gelobert y Beruti de esta ciudad, donde fue demorada una mujer que resultó ser de 30 años de edad, habría ingresado a un domicilio tras saltar el muro perimetral, sin poder justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Asimismo, en inmediaciones de calles Madariaga y Juan José Paso, personal policial demoró a un hombre de 29 años de edad que registraba una medida judicial vigente y que además llevaba consigo un elemento “válvula de moto” cuya procedencia no pudo acreditar.

Por otra parte, en inmediaciones de Calle México y Nuestra Señora de Asunción, fue demorado un sujeto 34 años de edad, que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública y que presentaba un pedido activo de búsqueda y localización.

Finalmente, en cercanías de avenida Raúl Alfonsín y Gregorio Pomar, los efectivos demoraron a un hombre que intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Tras ser identificado, se le secuestró preventivamente un teléfono celular de alta gama -marca Iphone 15- del cual no pudo justificar su tenencia.

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales, donde se continúan realizando las diligencias y trámites de rigor correspondientes.