Personas demoradas y elementos secuestrados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos
tuvo lugar en inmediaciones de las calles Gelobert y Beruti de esta ciudad,
donde fue demorada una mujer que resultó ser de 30 años de edad, habría
ingresado a un domicilio tras saltar el muro perimetral, sin poder justificar
su accionar ni presencia en el lugar.
Asimismo, en inmediaciones de
calles Madariaga y Juan José Paso, personal policial demoró a un hombre de 29
años de edad que registraba una medida judicial vigente y que además llevaba
consigo un elemento “válvula de moto” cuya procedencia no pudo acreditar.
Por otra parte, en inmediaciones
de Calle México y Nuestra Señora de Asunción, fue demorado un sujeto 34 años de
edad, que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública y que
presentaba un pedido activo de búsqueda y localización.
Finalmente, en cercanías de
avenida Raúl Alfonsín y Gregorio Pomar, los efectivos demoraron a un hombre que
intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Tras ser
identificado, se le secuestró preventivamente un teléfono celular de alta gama
-marca Iphone 15- del cual no pudo justificar su tenencia.
Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales, donde se continúan realizando las diligencias y trámites de rigor correspondientes.