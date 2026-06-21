domingo, 21 de junio de 2026

Saludo especial por el Día del Padre a los integrantes de la Institución Policial

Por conmemorarse una fecha tan significativa y especial para los sentimientos de toda familia, al celebrarse el Día del Padre.

El Ministro de Seguridad de la Provincia Dn. Adan Gaya, la subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Directores, Jefes de Departamentos, Directores de Unidades Regionales, Jefes de Comisarías del Área Capital e Interior, Jefes de Divisiones y Unidades Especiales, Personal Superior y Subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, hacen llegar un afectuoso y cordial saludo a todos los padres y, muy especialmente, a quienes forman parte de la Institución Policial, quienes con esfuerzo, responsabilidad, valentía y compromiso desempeñan la noble misión de proteger a la sociedad correntina, honrando a la vez su invaluable rol como padres.

Su dedicación diaria, tanto en el cumplimiento del deber como en el acompañamiento y formación de sus hijos, constituye un ejemplo de vocación de servicio, sacrificio y amor por la familia, valores que enaltecen a nuestra Institución y fortalecen el vínculo con la comunidad. "¡FELIZ DÍA DEL PADRE!"