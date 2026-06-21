Saludo especial por el Día del Padre a los integrantes de la Institución Policial

El Ministro de Seguridad de la
Provincia Dn. Adan Gaya, la subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el
Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel
Leguizamón, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; Directores
Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Directores, Jefes de
Departamentos, Directores de Unidades Regionales, Jefes de Comisarías del Área
Capital e Interior, Jefes de Divisiones y Unidades Especiales, Personal
Superior y Subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro,
hacen llegar un afectuoso y cordial saludo a todos los padres y, muy
especialmente, a quienes forman parte de la Institución Policial, quienes con
esfuerzo, responsabilidad, valentía y compromiso desempeñan la noble misión de
proteger a la sociedad correntina, honrando a la vez su invaluable rol como
padres.
Su dedicación diaria, tanto en el cumplimiento del deber como en el acompañamiento y formación de sus hijos, constituye un ejemplo de vocación de servicio, sacrificio y amor por la familia, valores que enaltecen a nuestra Institución y fortalecen el vínculo con la comunidad. "¡FELIZ DÍA DEL PADRE!"