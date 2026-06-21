Santo Tomé: La Policía demoró a tres hombres y recuperó mercaderías robadas de un comercio

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento a través del Sistema de Emergencias 101 sobre la
sustracción de mercadería en un local comercial ubicado por calle Andrés
Guacurarí y Bartolome Mitre, por ello se dirigieron al lugar, donde de inmediato,
los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones y, al llegar a calles
Uruguay y San Martín, localizaron a cuatro sujetos cuyas características
coincidían con las aportadas, sin embargo uno de ellos al notar la presencia
policial emprendió su fuga, abandonando una caja con seis botellas de vino, la
cual fue recuperada por el personal policial, mientras que los otros tres
fueron demorados e identificados, tratándose de tres hombres mayores de edad.
Los demorados y lo recuperado
fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente,
continuándose con las diligencias de rigor en la citada dependencia policial.