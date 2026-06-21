domingo, 21 de junio de 2026

Santo Tomé: La Policía demoró a tres hombres y recuperó mercaderías robadas de un comercio

En la jornada de ayer 20-06-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, recuperaron mercadería que había sido sustraída de un local comercial y demoraron a tres personas.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento a través del Sistema de Emergencias 101 sobre la sustracción de mercadería en un local comercial ubicado por calle Andrés Guacurarí y Bartolome Mitre, por ello se dirigieron al lugar, donde de inmediato, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones y, al llegar a calles Uruguay y San Martín, localizaron a cuatro sujetos cuyas características coincidían con las aportadas, sin embargo uno de ellos al notar la presencia policial emprendió su fuga, abandonando una caja con seis botellas de vino, la cual fue recuperada por el personal policial, mientras que los otros tres fueron demorados e identificados, tratándose de tres hombres mayores de edad.

Los demorados y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor en la citada dependencia policial.