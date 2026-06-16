San Luis del Palmar: Secuestran un arma de fuego tras allanamiento por una causa de amenazas

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un procedimiento en el marco de una investigación por una causa de amenazas calificadas con arma de fuego, logrando el secuestro de un arma larga durante un allanamiento realizado en el barrio San Miguel de esa localidad.
La medida judicial fue concretada en cumplimiento de una
orden de allanamiento, registro y secuestro, si bien no fue hallada el arma de
fuego tipo revólver que era objeto de búsqueda, los efectivos encontraron y
secuestraron una carabina calibre .22 de uso civil que se encontraba en el
inmueble allanado.
Ante esta situación, y tras la correspondiente consulta con
la Fiscalía interviniente, se dispuso el inicio de actuaciones judiciales por
supuesta tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, procediéndose al formal
secuestro del arma.
Al respecto en la citada dependencia policial, se prosigue
con los tramites del caso.