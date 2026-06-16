Santa Lucía: Dos muertos tras un siniestro vial en Ruta 27

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a un camión con acoplado -marca
Iveco-, conducido por un hombre mayor de edad, y un vehículo -marca Citroën
Berlingo-, el cual era guiado por un hombre de apellido Bogado -mayor de edad-,
quien tenía como acompañante a otros dos hombres de apellido Galarza y Alegre-
ambos mayores de edad.
Como consecuencia de este
siniestro, los hombres de apellido Bogado y Galarza fallecieron en el lugar
debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que el ciudadano Alegre
fue trasladado al Hospital Regional de Goya, debido por las lesiones de consideración
que presentaba.
Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia policial.