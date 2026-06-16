martes, 16 de junio de 2026

Santa Lucía: Dos muertos tras un siniestro vial en Ruta 27

En el mediodía del domingo 15-06-26, alrededor de las 12:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucía tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº27, a la altura del kilómetro 100 aproximadamente, en el cual por causas que se tratan de esclarecer habrían colisionado un camión y un vehículo, dejando como resultado el lamentable deceso de dos personas.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a un camión con acoplado -marca Iveco-, conducido por un hombre mayor de edad, y un vehículo -marca Citroën Berlingo-, el cual era guiado por un hombre de apellido Bogado -mayor de edad-, quien tenía como acompañante a otros dos hombres de apellido Galarza y Alegre- ambos mayores de edad.

Como consecuencia de este siniestro, los hombres de apellido Bogado y Galarza fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que el ciudadano Alegre fue trasladado al Hospital Regional de Goya, debido por las lesiones de consideración que presentaba.

Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia policial.