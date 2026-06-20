sábado, 20 de junio de 2026

Santo Tomé: Tras persecución recuperan una camioneta robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 19-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tome tras ser alertados por efectivos de la Gendarmería Nacional, tras un rápido accionar y luego de una persecución controlada, lograron la aprehensión de un hombre y el secuestro de la camioneta en la que circulaba, la cual prestaba distintas adulteraciones y un pedido de secuestro.

El procedimiento se concretó luego de que los citados efectivos recibieron la alerta por parte de la Gendarmería Nacional, quienes se encontraban realizando control vehicular en la localidad de Gobernador Virasoro, circunstancias en que aparentemente dos vehículos se habrían dado a la fuga hacia Santo Tome, por lo que, rápidamente se implementó un operativo por Ruta 94, donde observaron a una camioneta – marca Ford Ranger- que giro en sentido contrario al que venía circulando, iniciando de esta manera el seguimiento hasta que el conductor descendió, e intentó huir a pie, logrando su aprehensión, siendo identificado posteriormente, resultando ser mayor de edad, además, se procedió bajo las formalidades legales al secuestro del rodado.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, tras realizar las averiguaciones correspondientes, el vehículo resulto poseer pedido de secuestro activo por parte de las autoridades de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, además, se observaron adulteraciones en los cristales y chapa patente.      

El aprehendido junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.