Santo Tomé: Tras persecución recuperan una camioneta robada, hay un demorado

El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos recibieron la alerta por parte de la
Gendarmería Nacional, quienes se encontraban realizando control vehicular en la
localidad de Gobernador Virasoro, circunstancias en que aparentemente dos
vehículos se habrían dado a la fuga hacia Santo Tome, por lo que, rápidamente
se implementó un operativo por Ruta 94, donde observaron a una camioneta –
marca Ford Ranger- que giro en sentido contrario al que venía circulando,
iniciando de esta manera el seguimiento hasta que el conductor descendió, e
intentó huir a pie, logrando su aprehensión, siendo identificado
posteriormente, resultando ser mayor de edad, además, se procedió bajo las
formalidades legales al secuestro del rodado.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, tras realizar las averiguaciones correspondientes, el
vehículo resulto poseer pedido de secuestro activo por parte de las autoridades
de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, además, se observaron adulteraciones
en los cristales y chapa patente.
El aprehendido junto al rodado
secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno
y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.