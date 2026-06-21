Santo Tomé: La Policía demoró a dos jóvenes que habrían ocasionado daños a un automóvil

En la madrugada de hoy 21-06-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé, tras tomar conocimiento de un ilícito, demoraron a dos jóvenes que serían los presuntos autores de los daños ocasionados a un automóvil.
El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 01:00 horas, luego de tomar conocimiento vía radial, sobre la
presencia de dos sujetos provocando daños en su automóvil -marca Volkswagen
modelo Voyage- en la intersección de las calles Rivadavia y Uruguay, motivo por
el cual de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde tras un operativo de
búsqueda se logró la demora e identificación de dos jóvenes mayores de edad.
Los demorados quedaron a
disposición de la autoridad judicial, siendo trasladados a la citada
dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.