domingo, 21 de junio de 2026

Santo Tomé: La Policía demoró a dos jóvenes que habrían ocasionado daños a un automóvil

En la madrugada de hoy 21-06-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé, tras tomar conocimiento de un ilícito, demoraron a dos jóvenes que serían los presuntos autores de los daños ocasionados a un automóvil.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 01:00 horas, luego de tomar conocimiento vía radial, sobre la presencia de dos sujetos provocando daños en su automóvil -marca Volkswagen modelo Voyage- en la intersección de las calles Rivadavia y Uruguay, motivo por el cual de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde tras un operativo de búsqueda se logró la demora e identificación de dos jóvenes mayores de edad.

Los demorados quedaron a disposición de la autoridad judicial, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.