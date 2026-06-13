sábado, 13 de junio de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer 12-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en distintos procedimientos, demoraron a dos hombres y secuestraron una bicicleta.

El primero de los procedimientos se realizó pasadas las 18:00 horas, cuando encontrándose por calles Rio Negro entre Chubut y Neuquén, divisaron a un hombre a bordo de una bicicleta, el cual se encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar, por lo que, al no poder justificar su accionar ni la pertenencia del rodado, fue identificado de 32 años de edad y posteriormente demorado.

De igual forma, siendo las 19:40 horas aproximadamente, los efectivos recorrían por calle Paula Albarracin S/N, donde demoraron a un joven de 26 años de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados sin poder justificar su presencia en el lugar.

Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.