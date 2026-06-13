Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos se realizó pasadas
las 18:00 horas, cuando encontrándose por calles Rio Negro entre Chubut y
Neuquén, divisaron a un hombre a bordo de una bicicleta, el cual se encontraba
observando detenidamente los domicilios del lugar, por lo que, al no poder
justificar su accionar ni la pertenencia del rodado, fue identificado de 32
años de edad y posteriormente demorado.
De igual forma, siendo las 19:40 horas
aproximadamente, los efectivos recorrían por calle Paula Albarracin S/N, donde
demoraron a un joven de 26 años de edad, quien se encontraba observando el
interior de los vehículos estacionados sin poder justificar su presencia en el
lugar.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.