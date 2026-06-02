martes, 2 de junio de 2026

Sauce: Demoraron a tres hombres por abigeato

En la jornada de ayer 01-06-26, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce, durante un control preventivo realizado sobre la Ruta Provincial N°57, aprehendieron a tres hombres y secuestraron dos terneros que eran transportados sin la documentación correspondiente.  

El procedimiento lo concretaron cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux- que remolcaba un tráiler en el que eran trasladados dos animales bovinos, de los cuales los ocupantes del rodado no contaban con las documentaciones correspondientes para acreditar la procedencia y propiedad de estos animales.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de los tres ocupantes del vehículo, tratándose de tres hombres mayores de edad, asimismo, al secuestro preventivo de los dos bovinos transportados, la camioneta utilizada para el traslado, el tráiler y teléfonos celulares.

Posteriormente, los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.