Sauce: Demoraron a tres hombres por abigeato

El procedimiento lo concretaron cuando los uniformados detuvieron la
marcha de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux- que remolcaba un tráiler en
el que eran trasladados dos animales bovinos, de los cuales los ocupantes del
rodado no contaban con las documentaciones correspondientes para acreditar la
procedencia y propiedad de estos animales.
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de los tres ocupantes
del vehículo, tratándose de tres hombres mayores de edad, asimismo, al
secuestro preventivo de los dos bovinos transportados, la camioneta utilizada
para el traslado, el tráiler y teléfonos celulares.
Posteriormente, los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada
dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.