Tras allanamiento detienen a un hombre vinculado a varios hechos delictivos

En la jornada de ayer 17-06-26, efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron un oficio judicial y procedieron a la demora de un hombre, quien estaría presuntamente vinculado a distintos hechos delictivos en curso.
En el marco de una orden judicial
referente a la búsqueda y localización de un joven de 25 años de edad, los
citados efectivos realizaron amplias labores de investigación que posibilitaron
localizar y demorar al mismo, el cual estaría sindicado como presunto autor de
varios ilícitos.
El joven fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.