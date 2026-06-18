jueves, 18 de junio de 2026

Tras allanamiento detienen a un hombre vinculado a varios hechos delictivos

En la jornada de ayer 17-06-26, efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron un oficio judicial y procedieron a la demora de un hombre, quien estaría presuntamente vinculado a distintos hechos delictivos en curso.

En el marco de una orden judicial referente a la búsqueda y localización de un joven de 25 años de edad, los citados efectivos realizaron amplias labores de investigación que posibilitaron localizar y demorar al mismo, el cual estaría sindicado como presunto autor de varios ilícitos.

El joven fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.