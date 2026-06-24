Tras persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 21:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas
preventivas más precisamente por calle Los Alelies, observan a un sujeto
manipulando de manera sospechosa la zona de encendido de una motocicleta -marca
Gillera Smach-. Al intentar identificarlo, el individuo logró poner en marcha
el rodado y emprendió una veloz fuga, iniciándose una persecución controlada
por diversas calles de la zona.
La huida culminó en inmediaciones
de calles Los Lirios y Aguapey, donde el joven perdió el control del vehículo
debido al mal estado del camino y la presencia de abundante barro, cayendo
junto a una zanja. Aprovechando la oscuridad y la cercanía de una reserva
natural con abundante vegetación, abandonó la motocicleta y continuó la fuga a
pie, internándose en el monte, donde pese al rastrillaje realizado por los
uniformados no pudo ser localizado.
Posteriormente, y casi de manera
simultánea, una mujer de 35 años se presentó en el lugar manifestando que
momentos antes había asistido a un templo religioso ubicado sobre calle Los
Alelíes y que al salir constató la sustracción de su motocicleta, la cual había
dejado estacionada frente al lugar.
Tras las verificaciones
correspondientes, los efectivos confirmaron que se trataba del mismo rodado
abandonado por el sospechoso durante la persecución, la cual presentaba signos
de haber sido forzada en la zona del tambor de encendido.
La motocicleta recuperada fue
secuestrado preventivamente y puesto a disposición de la Justicia, mientras
continúan las tareas investigativas para lograr la identificación y
localización del autor del hecho.