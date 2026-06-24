miércoles, 24 de junio de 2026

Tras persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la noche de ayer 23-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída minutos antes, luego de una persecución que se prolongó por distintos sectores del barrio Jardín de esta ciudad.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas más precisamente por calle Los Alelies, observan a un sujeto manipulando de manera sospechosa la zona de encendido de una motocicleta -marca Gillera Smach-. Al intentar identificarlo, el individuo logró poner en marcha el rodado y emprendió una veloz fuga, iniciándose una persecución controlada por diversas calles de la zona.

La huida culminó en inmediaciones de calles Los Lirios y Aguapey, donde el joven perdió el control del vehículo debido al mal estado del camino y la presencia de abundante barro, cayendo junto a una zanja. Aprovechando la oscuridad y la cercanía de una reserva natural con abundante vegetación, abandonó la motocicleta y continuó la fuga a pie, internándose en el monte, donde pese al rastrillaje realizado por los uniformados no pudo ser localizado.

Posteriormente, y casi de manera simultánea, una mujer de 35 años se presentó en el lugar manifestando que momentos antes había asistido a un templo religioso ubicado sobre calle Los Alelíes y que al salir constató la sustracción de su motocicleta, la cual había dejado estacionada frente al lugar.

Tras las verificaciones correspondientes, los efectivos confirmaron que se trataba del mismo rodado abandonado por el sospechoso durante la persecución, la cual presentaba signos de haber sido forzada en la zona del tambor de encendido.

La motocicleta recuperada fue secuestrado preventivamente y puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para lograr la identificación y localización del autor del hecho.