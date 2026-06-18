Tras un rápido accionar recuperan una moto robada, hay un joven demorado

El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:00 horas, cuando los efectivos fueron anoticiados acerca de
una persona que aparentemente se encontraba desarmando un rodado de dudosa
procedencia en las inmediaciones de la calle Alberdi a la altura 2500
aproximadamente, por lo que, de manera inmediata llegaron a la zona y divisaron
a una persona que aparentemente se encontraba realizando una conexión en el
tambor de ignición de una motocicleta – marca Keller KN110-8-, procediendo a la
demora del mismo y al secuestro del rodado.
Posteriormente y continuando la
línea investigativa, la motocicleta resulto haber sido sustraída momentos
antes, por lo que, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se
iniciaron actuaciones judiciales por -supuesto robo-.
El demorado junto al rodado
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.