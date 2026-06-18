jueves, 18 de junio de 2026

Tras un rápido accionar recuperan una moto robada, hay un joven demorado

En la noche del martes 16-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Decimo Segunda Urbana, tras ser alertados por un transeúnte y en un rápido accionar, lograron recuperar una motocicleta, además, demoraron a un joven que aparentemente se encontraba adulterando el rodado.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:00 horas, cuando los efectivos fueron anoticiados acerca de una persona que aparentemente se encontraba desarmando un rodado de dudosa procedencia en las inmediaciones de la calle Alberdi a la altura 2500 aproximadamente, por lo que, de manera inmediata llegaron a la zona y divisaron a una persona que aparentemente se encontraba realizando una conexión en el tambor de ignición de una motocicleta – marca Keller KN110-8-, procediendo a la demora del mismo y al secuestro del rodado.

Posteriormente y continuando la línea investigativa, la motocicleta resulto haber sido sustraída momentos antes, por lo que, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron actuaciones judiciales por -supuesto robo-. 

El demorado junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.