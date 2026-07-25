sábado, 25 de julio de 2026

Demoran a cazadores furtivos en Ituzaingó y secuestran dos armas de fuego

En la jornada de ayer 24-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, momento en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a tres hombres dentro de un campo sin autorización y se secuestraron armamentos y elementos de caza.

El procedimiento se llevó a cabo durante recorridas preventivas en un establecimiento, donde los uniformados detectaron a tres personas que se desplazaban en bicicletas, quienes al ser identificados no supieron justificar su presencia en el lugar ya que no contaban con la autorización correspondiente, y procedieron al secuestro de dos armas de fuego -tipo carabinas- de aire modificadas para disparar cartuchos calibre 22, cuchillos, vainas y linternas.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor.