Demoran a cazadores furtivos en Ituzaingó y secuestran dos armas de fuego

En la jornada de ayer 24-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, momento en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a tres hombres dentro de un campo sin autorización y se secuestraron armamentos y elementos de caza.
El procedimiento se llevó a cabo
durante recorridas preventivas en un establecimiento, donde los uniformados
detectaron a tres personas que se desplazaban en bicicletas, quienes al ser
identificados no supieron justificar su presencia en el lugar ya que no
contaban con la autorización correspondiente, y procedieron al secuestro de dos
armas de fuego -tipo carabinas- de aire modificadas para disparar cartuchos
calibre 22, cuchillos, vainas y linternas.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente,
en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de
rigor.