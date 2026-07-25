sábado, 25 de julio de 2026

En trabajo conjunto entre Policías de Corrientes y Bonaerenses, recuperaron en Buenos Aires un automóvil denunciado como sustraído

En el marco de un trabajo coordinado entre la Policía de Corrientes y efectivos de la provincia de Buenos Aires, fue recuperado un automóvil que había sido sustraído en la localidad de Santa Rosa.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de diversos trabajos de investigación y entrecruzamiento de información, permitió localizar un automóvil -marca Volkswagen Gol- en la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López – Buenos Aires. Tras confirmarse el hallazgo, una comisión policial de la Comisaría Distrito Santa Rosa viajó hasta ese lugar para realizar los trámites correspondientes y efectuar el traslado del rodado hacia la provincia de Corrientes.

El vehículo fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de la causa que lleva adelante la Fiscalía con asiento en Santa Rosa, continuándose con las diligencias de rigor que corresponden.