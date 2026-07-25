En trabajo conjunto entre Policías de Corrientes y Bonaerenses, recuperaron en Buenos Aires un automóvil denunciado como sustraído

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, luego de diversos trabajos de investigación y
entrecruzamiento de información, permitió localizar un automóvil -marca
Volkswagen Gol- en la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López – Buenos
Aires. Tras confirmarse el hallazgo, una comisión policial de la Comisaría
Distrito Santa Rosa viajó hasta ese lugar para realizar los trámites
correspondientes y efectuar el traslado del rodado hacia la provincia de
Corrientes.
El vehículo fue puesto a
disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de la causa que
lleva adelante la Fiscalía con asiento en Santa Rosa, continuándose con las
diligencias de rigor que corresponden.