Demoran a dos personas y secuestran una motocicleta

El procedimiento se concretó en
inmediaciones del Parque Mitre de nuestra ciudad, cuando los citados efectivos
divisaron e identificaron a dos jóvenes mayores de edad, a bordo de una
motocicleta – marca Honda Wave-, quienes presentaron la documentación requerida
del rodado y tras las correspondientes averiguaciones, la motocicleta resulto
encontrarse con pedido de secuestro vigente por hallarse presuntamente
vinculada a una causa en curso, por lo que, fue secuestrada preventivamente y
las personas demoradas.
Al respecto, los jóvenes junto al
rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno,
iniciando actuaciones judiciales y posteriormente continuando con los tramites
de rigor en la citada dependencia.