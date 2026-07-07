martes, 7 de julio de 2026

Demoran a dos personas y secuestran una motocicleta

En horas del mediodía de ayer 06-07-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta presuntamente vinculada a un hecho que se investiga por – supuesto Robo-, además, dos personas fueron demoradas.

El procedimiento se concretó en inmediaciones del Parque Mitre de nuestra ciudad, cuando los citados efectivos divisaron e identificaron a dos jóvenes mayores de edad, a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave-, quienes presentaron la documentación requerida del rodado y tras las correspondientes averiguaciones, la motocicleta resulto encontrarse con pedido de secuestro vigente por hallarse presuntamente vinculada a una causa en curso, por lo que, fue secuestrada preventivamente y las personas demoradas.

Al respecto, los jóvenes junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciando actuaciones judiciales y posteriormente continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.