La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 06-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria Decimo Segunda Urbana junto a sus pares del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio,
alrededor de las 16:00, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.