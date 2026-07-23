Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la jornada de hoy 23-07-26, efectivos policiales del Comando Patrulla Movil realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales, el cual se encontraba con aparentes intenciones delictivas.
El procedimiento se concreto
pasadas las 14:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles Laprida
y Mistral, donde observaron a un hombre que aparentemente intentaba sustraer un
medidor de luz, por lo que, al ser identificado de 49 años de edad, el mismo no
supo justificar su accionar, además, tras las primeras averiguaciones resulto
poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, siendo
demorado.
Al respecto, el hombre fue
trasladado a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites
de rigor.