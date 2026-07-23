En operativos de contralor la Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

Los distintos controles dieron
inicio, alrededor de las 21:30, concluyendo, pasadas las 22:30 horas,
oportunidad, en que identificaron y demoraron a tres personas para averiguación
de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones
de diferentes rodados, realizando el secuestro de dos motocicletas.
De igual forma, efectivos de la
Comisaria 22º Urbana conjuntamente con sus pares del Departamento de Distritos
Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada- y de la
División Infantería, realizaron los correspondientes controles en la citada
jurisdicción, el cual, concluyo con la demora de dos personas y el secuestro de
una motocicleta.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.