jueves, 23 de julio de 2026

En operativos de contralor la Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer 22-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria 16º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada- y -G.T.O.-, llevaron a cabo un operativo de control vehicular e identificación de personas, en zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los distintos controles dieron inicio, alrededor de las 21:30, concluyendo, pasadas las 22:30 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a tres personas para averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, realizando el secuestro de dos motocicletas.

De igual forma, efectivos de la Comisaria 22º Urbana conjuntamente con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada- y de la División Infantería, realizaron los correspondientes controles en la citada jurisdicción, el cual, concluyo con la demora de dos personas y el secuestro de una motocicleta.  

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.