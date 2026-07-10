Dos jóvenes resultaron lesionados y un hombre falleció tras un siniestro vial en San Roque

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 20:30 horas, en donde por
causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado un vehículo
automotor – marca Ford EcoSport- guiado por un hombre mayor de edad, una
motocicleta – marca Gilera Smash 110cc.- en la cual iban a bordo dos jóvenes –
un menor y otro de 18 años de edad- y un segundo motociclo – marca Jianshe
125cc.- conducido por un hombre de 36 años de edad, a consecuencia del mismo,
este último falleció en el lugar, en tanto, los dos jóvenes fueron auxiliados y
trasladados al Hospital Pediátrico Juan Pablo II y al Hospital Escuela,
correspondientemente.
En el lugar, con la intervención
de la Unidad Fiscal en turno, se realizaron las diligencias de rigor,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.