viernes, 10 de julio de 2026

Dos jóvenes resultaron lesionados y un hombre falleció tras un siniestro vial en San Roque

En la noche de ayer 09-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Roque, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 896 aproximadamente, el cual, tuvo como protagonistas a un vehículo automotor y dos motocicletas, resultando un hombre fallecido y varias personas lesionadas.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 20:30 horas, en donde por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado un vehículo automotor – marca Ford EcoSport- guiado por un hombre mayor de edad, una motocicleta – marca Gilera Smash 110cc.- en la cual iban a bordo dos jóvenes – un menor y otro de 18 años de edad- y un segundo motociclo – marca Jianshe 125cc.- conducido por un hombre de 36 años de edad, a consecuencia del mismo, este último falleció en el lugar, en tanto, los dos jóvenes fueron auxiliados y trasladados al Hospital Pediátrico Juan Pablo II y al Hospital Escuela, correspondientemente.

En el lugar, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se realizaron las diligencias de rigor, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.