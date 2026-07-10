Demoran a un hombre y recuperan una batería robada

En horas de la madrugada de hoy 10-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Tercera Urbana, realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, tras un rápido accionar, demoraron a un hombre mayor de edad y secuestraron una batería de automóvil denunciada como sustraída momentos antes.
El procedimiento se realizó en
inmediaciones de las calles Gobernador Velazco y General Paz, pasadas las 02:00
horas, en circunstancias en que los citados efectivos fueron alertados por un
hombre mayor de edad, quien resulto víctima de la sustracción de la batería de
su vehículo estacionado en la vía pública, por lo que tras un trabajo en
conjunto con otros móviles en la zona, lograron demorar a un hombre –de 40 años
de edad- y el secuestro de una batería –marca Mateo 12x75 amperes-.
El demorado junto a lo recuperado fueron trasladados a la Comisaria 3ra. Urbana, donde se prosiguieron con las distintas diligencias de rigor.