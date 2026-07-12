domingo, 12 de julio de 2026

En tareas de prevención la Policía secuestró marihuana

En la jornada de ayer 11-07-26, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en momentos que realizaban recorridas de prevención en distintos puntos de esta ciudad capital, lograron secuestrar marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:30 horas, mientras el personal policial desarrollaba recorridas preventivas en inmediaciones de en el Paseo Punta Aldana observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, arrojaron una bolsa de polietileno y se dieron a la fuga hacia un sector de abundante vegetación.

En este contexto, al inspeccionar el envoltorio descartado, los efectivos constataron que contenía una sustancia vegetal que, tras la realización del correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa -marihuana-.

Por tal motivo la sustancia fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor. 