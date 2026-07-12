En tareas de prevención la Policía secuestró marihuana

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 20:30 horas, mientras el personal policial desarrollaba
recorridas preventivas en inmediaciones de en el Paseo Punta Aldana observaron
a dos hombres que, al advertir la presencia policial, arrojaron una bolsa de
polietileno y se dieron a la fuga hacia un sector de abundante vegetación.
En este contexto, al inspeccionar
el envoltorio descartado, los efectivos constataron que contenía una sustancia
vegetal que, tras la realización del correspondiente test orientativo, arrojó
resultado positivo para Cannabis Sativa -marihuana-.
Por tal motivo la sustancia fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor.