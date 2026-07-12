domingo, 12 de julio de 2026

San Cosme: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran una escopeta

En la mañana de ayer 11-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, demoraron a un hombre y secuestraron un arma de fuego, que estarían vinculados con la causa que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en Ruta Nº12 Kilometro 1070 aproximadamente, lugar donde hallaron y secuestraron un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 -marca Rubi extra- y una caja de cartuchos -marca Orbea calibre 16- conteniendo catorce unidades intactas y tres percutadas, así mismo se procedió a la demora de un hombre mayor de edad. 

Cabe señalar, que, para el diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal de la División de Investigaciones de la Comisaria de San Cosme y Grupo G.T.O de la Unidad Regional 1 San Luis del Palmar.

El demorado junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente y trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.