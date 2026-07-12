San Cosme: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran una escopeta

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en Ruta Nº12 Kilometro 1070
aproximadamente, lugar donde hallaron y secuestraron un arma de fuego tipo
escopeta calibre 16 -marca Rubi extra- y una caja de cartuchos -marca Orbea
calibre 16- conteniendo catorce unidades intactas y tres percutadas, así mismo
se procedió a la demora de un hombre mayor de edad.
Cabe señalar, que, para el
diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal
de la División de Investigaciones de la Comisaria de San Cosme y Grupo G.T.O de
la Unidad Regional 1 San Luis del Palmar.
El demorado junto a los elementos
secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente y
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites
del caso.