Esquina: Volcó un camión con carga de tomates y morrones

Un camión de gran porte que circulaba la Ruta Nacional Nº 12, volcó en cercanías de la localidad de Esquina con la carga de tomates y morrones. Parte de lo transportado quedó desparramada sobre la banquina.
El hecho se produjo ayer y de acuerdo a la información a la que tuvo acceso Radio Dos, el conductor habría perdido la estabilidad del acoplado por una maniobra, lo que habría provocado el vuelco.
Según se supo el camión había partido de la localidad de Santa Lucía y se dirigía a Mar del Plata.
Tras el vuelco, parte de la mercadería quedó esparcida sobre la banquina y la ruta.
En el operativo intervinieron efectivos policiales con la finalidad de ordenar el tránsito y retirar la carga esparcida en el lugar.
Fuente: www.radiodos.com.ar