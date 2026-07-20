Itatí: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche de ayer 19-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, mientras realizaban recorridas preventivas por el barrio Ibiray de dicha localidad, lograron recuperar una bicicleta que estaría vinculada a una causa por supuesto hurto.
El procedimiento se concretó cuando los uniformados observaron a un hombre que caminaba llevando una bicicleta. Al advertir la presencia policial, el sujeto abandonó el rodado y se dio a la fuga hacia una zona de pajonales y esteros, logrando evadir el accionar policial.
Posteriormente, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Milano rodado 29-, estableciéndose que el rodado guardaría relación con una causa por supuesto hurto simple, y que actualmente se encuentra en investigación.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.