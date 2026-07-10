Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Demoran a dos mujeres y secuestran dosis de cocaína

El procedimiento se realizó cerca
de las 21:00 horas, en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y calle
Independencia, donde realizando sus labores específicas, observaron a dos
mujeres quienes aparentemente se encontraban comercializando algún tipo de
sustancia y/o estupefacientes, por lo que, tras proceder a su identificación
resultaron ser de 23 y 33 años de edad, hallando entre sus pertenencias, tres
dosis de una sustancia blanca, la cual, luego del test correspondiente, resulto
positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que fueron secuestradas bajo las
formalidades legales.
En tanto, las aprehendidas y las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.