viernes, 10 de julio de 2026

Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Demoran a dos mujeres y secuestran dosis de cocaína

En la noche de ayer 09-07-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres junto a sus pares de la Comisaria Distrito 2da. de esa ciudad, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno iniciaron actuaciones judiciales por – supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737-, luego de aprehender a dos mujeres y a hallar en su poder dosis de cocaína.

El procedimiento se realizó cerca de las 21:00 horas, en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y calle Independencia, donde realizando sus labores específicas, observaron a dos mujeres quienes aparentemente se encontraban comercializando algún tipo de sustancia y/o estupefacientes, por lo que, tras proceder a su identificación resultaron ser de 23 y 33 años de edad, hallando entre sus pertenencias, tres dosis de una sustancia blanca, la cual, luego del test correspondiente, resulto positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que fueron secuestradas bajo las formalidades legales.

En tanto, las aprehendidas y las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.