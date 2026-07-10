viernes, 10 de julio de 2026

Paso de los Libres: La Policía aprehendió a un presunto delivery hallando en su poder dinero en efectivo y dosis de cocaína

En la tarde de ayer 09-07-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la aprehensión de un hombre quien aparentemente se encontraba trabajando como delivery, hallando en su poder dosis de cocaína, entre otras cosas.

El procedimiento se concreto alrededor de las 19:30 horas, cuando los citados efectivos patrullaban la zona de calles Yatay y Estaban Alicio, donde observaron a un hombre a bordo de una motocicleta – marca Motomel Blitz 110cc.- quien al notar la presencia policial intento huir del lugar, por lo que, tras solicitar colaboración a los efectivos de la Comisaria Distrito 1º, lograron alcanzarlo, siendo identificado de 41 años de edad, hallando entre sus pertenencias dinero en efectivo – pesos argentinos y monedas extranjeras-, un teléfono celular y tres dosis de una sustancia blanquecina, para lo cual, realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína, procediendo al secuestro de las cosas junto a la motocicleta, además, el hombre fue aprehendido.

Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción a la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, trasladando al aprehendido y lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.