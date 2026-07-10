Paso de los Libres: La Policía aprehendió a un presunto delivery hallando en su poder dinero en efectivo y dosis de cocaína

El procedimiento se concreto
alrededor de las 19:30 horas, cuando los citados efectivos patrullaban la zona
de calles Yatay y Estaban Alicio, donde observaron a un hombre a bordo de una
motocicleta – marca Motomel Blitz 110cc.- quien al notar la presencia policial
intento huir del lugar, por lo que, tras solicitar colaboración a los efectivos
de la Comisaria Distrito 1º, lograron alcanzarlo, siendo identificado de 41
años de edad, hallando entre sus pertenencias dinero en efectivo – pesos
argentinos y monedas extranjeras-, un teléfono celular y tres dosis de una
sustancia blanquecina, para lo cual, realizaron el correspondiente test
orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína, procediendo al
secuestro de las cosas junto a la motocicleta, además, el hombre fue
aprehendido.
Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción a la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, trasladando al aprehendido y lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.