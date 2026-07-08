La Policía brindó detalles del operativo de seguridad de la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar hacia Itatí

En horas de la mañana de hoy
08-07-26, pasadas las 12:00horas, en el Salón de conferencia de Jefatura de
Policía, mediante una conferencia de prensa, se presentó y explicó el
Dispositivo Integral de Seguridad a implementarse por el 126º Peregrinación de San
Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí, a llevarse a cabo desde el 11 de
Julio y hasta el 18 de Julio inclusive.
Estuvo presidida por el Ministro
de seguridad Dn. Adan Gaya, Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel
Leguizamón, el subsecretario de Seguridad vial Dr. Juan Manuel Saloj, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter
Darío Aceval, acompañados por el Director General de Coordinación e Interior
Crio Gral. Héctor Daniel Gauna, Director General de Seguridad y Prevención del
Delito Crio. Gral. Lic. José Mario Galarza, Director General de Seguridad Vial
Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip, Director de Seguridad Rural y Ecológica Crio.
Gral. Gerardo Walter Daniel Torres, y demás autoridades.
Primeramente, hizo la explicación
del dispositivo el titular de la fuerza y luego hizo lo propio de la parte
operativa el Crio. Insp. Lic. Rubén Darío Godoy.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
126° PEREGRINACIÓN DE LA
COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN LUIS DEL PALMAR CON RUMBO A ITATI -AÑO 2026-
Con motivo de la realización de
la 126° “Peregrinación desde San Luis a
Itatí, bajo el Lema “La Fe que camina
ayuda al hermano”, a desarrollarse del 11 al 18 de Julio del corriente año,
donde la comunidad de San Luis, peregrina tradicionalmente hacia la Basílica de
Itatí, la cual es acompañada por otras comunidades que se movilizan de a pie, a
caballo, en carretas y en vehículos particulares de Ita Ibate, Caa Cati; sumado
a una gran cantidad de ciclistas de la Ciudad de Monte Caseros – Corrientes y
de la ciudad de Posadas - Misiones y congregaciones de otras provincias que nos
visitan.
Desde el Ministerio de Seguridad,
conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de
Corrientes, a través de la Dirección Planeamiento y Operaciones; la Dirección
General de Seguridad Vial; de la Dirección General de Seguridad y Prevención
del Delito y la Dirección General de Coordinación Interior, en la Jurisdicción
de las Unidades Regionales: Iº-San Luis del Palmar; VIº Ituzaingo y VIIº
Saladas; entre otros organismos, han dispuesto un importante operativo de
seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las
actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de
brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se
desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad
de Itati, principalmente por Ruta Nacional N° 12 y zonas aledañas (Ruta
Provincial N°5; 9 y 20), afectando para ello, más de 800 efectivos y móviles
Policiales entre otros.
Teniendo en cuenta que, la
peregrinación partirá desde la localidad de San Luis del Palmar, y se
desplazará por rutas provinciales y nacionales hasta arribar a la Localidad de
Itatí, por lo cual es menester disponer de un importante operativo de seguridad,
principalmente de seguridad vial durante dicho desplazamiento, la cual tiene
previsto su salida el 13 de Julio y su arribo el 14 de Julio (conforme el
itinerario), para los actos centrales con motivo de la “126º Aniversario de la
Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de Itatí”, bajo el lema “La Fe que camina
ayuda al hermano”, que se desarrollarán el 16 de Julio, previéndose el regreso
de dichos peregrinos el 17 de Julio (salida), y su llegada a la localidad de
San Luis del Palmar el 18 de Julio. Asimismo, se considerarán las distintas
actividades programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos,
eventos de entretenimiento, etc).
En el Plan de Seguridad, tendrán
especial intervención efectivos de las distintas dependencias bajo la órbita de
la Unidad Regional Iº de San Luis del Palmar que depende de la Dirección
General de Coordinación e Interior, contando con la estrecha colaboración de la
Unidad Especial de Tránsito y Caminera (Capital) de la Dirección General de
Seguridad Vial; Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito; la
Unidad Regional VII- Saladas y de la Unidad Regional VII de Ituzaingo-.
Cabe mencionar que se realizara
un trabajo de control conjunto entre un grupo de veterinarios de la zona y de
la Policía, en operativo denominado PISE (Plan Integral de Salud Equina) que
tiene por finalidad cuidar y proteger el bienestar de los equinos en esta
peregrinación, para el mismo se contará
con dos puestos fijos y un puesto móvil para asistir a los equinos en los casos
que el caso amerite: 1) en el triángulo de San Luisito Ruta N° 5 y 9; 2) en el
boquerón intersección de las rutas Nacional N° 12 y Provincial N° 9, 3) en el
parador del Peregrino ruta Nacional N° 12 km 1072. Y el día 14/07/26 se
reubicarán conforme a las necesidades, teniendo previsto instalarse, en el
acceso a Ramada Paso, acceso a la localidad de Itatí (Ruta 12 y 20) y en la
localidad de Itatí en cercanías de la Plaza Central.
Además, se efectuará las
coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de
Seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, etc.,) y otras
Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (San
Luis del Palmar, Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,),
Salud Pública, entre otras.
Teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que se desplazará sobre la ruta, se ha dispuesto el re
direccionamiento del tránsito vehicular, por lo cual se dispondrá de puestos
fijos y móviles sobre todo el recorrido e igualmente, el Personal Policial de
los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e
Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia
del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada.
REDIRECCIONAMIENTO DEL TRÁNSITO
Re-dirección de circulación de
camiones de carga de más de 3.500 kg, y colectivos de larga distancia, a partir
del domingo 12 de julio de 2026, y hasta el 18 de Julio del 2026, a las 20:00
en los siguientes tramos:
• Los camiones que circulan por
RN. N°12, desde Posadas hacia Corrientes Capital o Resistencia y viceversa
deberán hacerlo por RN. N° 118, que lleva hasta las 4 Bocas de Saladas y desde
allí, retomar por Ruta Nacional N° 12, hacia Corrientes, Resistencia y otras
zonas de esa región, a excepción de los vehículos de transporte de pasajeros de
larga distancia que tenga destino a algún centro turístico y/o localidad dentro
del tramo del recorrido de la peregrinación.
• Los vehículos de menor porte,
los días 13 y 17 de julio, en el horario 19:00 A 07:00 horas, del día
siguiente, a excepción de aquellos que tengan domicilio en la zona, deberán
tomar otra vía alternativa de circulación a fin de resguardar la integridad de
los peregrinos.
• Los camiones que, ingresan a la
ciudad por el Puente Interprovincial con destino al norte o sur del país, deberán hacerlo por Av. 3 de Abril,
hasta Av. Maipú y desde allí hasta la Ruta Nacional 12, para luego dirigirse
hasta su intersección con Ruta Nacional N° 118 y luego retomar por Ruta
Nacional 12.
Por ello, los Controles
Policiales tendrán la siguiente misión:
• Control Caminero Nº 1 (Ruta 1-
Ex Balanza): Tendrá la misión de INFORMAR, a los conductores de vehículos que
transitan la Ruta Nacional N°12 con sentido de circulación de Capital a
Interior, de que por un tramo de la citada ruta se desplaza una peregrinación a
pie, caballo y carros, para que adopten las medidas de precaución
correspondientes.
• Control Caminero Nº3 (Ruta 3):
Tendrá similares función al ítem anterior y además brindar información a
conductores de vehículos de menor porte que tienen por destinos localidades más
allá de Itatí, que pueden hacerlo por Ruta Provincial N°5 hasta con la
intersección Ruta Provincial N°118, y salir nuevamente a Ruta Nacional N°12,
los vehículos de gran porte (camiones de más de 3500 Kg.) deberán re
direccionar su trayecto, realizándolo por la Ruta Nacional Nº12 hasta las
Cuatro Bocas Saladas, tomando la Ruta Nacional Nº118 para luego retomar la Ruta
Nacional Nº12, pero en la Jurisdicción concerniente a la Unidad Regional VIº
-Ituzaingó, evitando de esta forma encontrarse con las columnas de peregrinos.
• Control Caminero Nº 4 (Ruta 4):
Tendrá Similares funciones al ítem anterior haciendo especial hincapié sobre
los vehículos de tránsito pesado, los cuales indefectiblemente deberán realizar
el trayecto citado en el punto anterior.
• El Personal Policial destacado
deberá requerir permanentemente a los usuarios de la vía pública, incluido los
vehículos utilizados como apoyo o transporte de peregrinos, el cumplimiento de
la ley de tránsito y hará observar sus normas, haciendo hincapié en el control
de alcoholemia.
• Controles Móviles: Durante el
desplazamiento de la peregrinación instalará controles móviles, con equipos
respectivos (Conos Led, Semáforos Móviles, Alcoholímetro y Equipos PVA (Equipo
tecnológico para confección de infracciones de tránsito) etc.) que realizarán
la regulación y/o re direccionando el tránsito vehicular durante el paso de la
misma, dichos controles estarán instalados en los siguientes puntos:
- Ruta Nacional 12 y Provincial 9
- Ruta 12 Km. 1072 (Parador)
- Garita (Ruta Provincial 89 y
20)
Asimismo, en la Rotonda Virgen de
Itatí, del 13/07/26, 00:00 horas hasta el 18/07/26, 20:00 horas, se informara
que, todos aquellos vehículos de gran porte (camiones, colectivos de larga
distancia, etc.), que circulen desde capital hacia interior y tenga por destino
hacia la localidad de Itatí o más allá, es decir, que tenga que tomar la misma
dirección que la peregrinación, los desvíen hacia Ruta Nacional 12, a fin de
que tomen como vía la Ruta Nacional 118, para luego retomar la Ruta Nacional
N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en
su trayecto o provoquen siniestros viales; como así tampoco deberán circular
por Ruta Provincial Nº5 (camiones, colectivos de larga distancia, etc.). Los
colectivos de línea y otros que tengan por destino la localidad de Itatí y
aquellas localidades que se encuentren durante ese trayecto, podrán circular
por dicha Ruta Nacional Nº12, con la debida precaución, advirtiéndoles de que
encuentra en curso la peregrinación.
Idéntico accionar, se desplegará también para
las otras comunidades, como ser; Berón de Astrada, Itá Ibaté, Mburucuyá.
•ITUZAINGO-CONTROLES
POLICIALES
Ruta Nacional N°12 y Ruta
Nacional N°118: Se informara a todos aquellos vehículos de gran porte
(camiones, colectivos de larga distancia, etc.), que circulen desde el interior
hacia capital y tenga por destino la ciudad de Corrientes, o más allá, es decir,
que tenga que tomar la misma dirección que la peregrinación, los desvíen por la
Ruta Nacional 118, hasta retomar la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la
peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto o provoquen
siniestros viales, teniendo especial cuidado y atención con los vehículos de
gran porte, los cuales de manera indefectible deberán realizar el recorrido
antes descripto, por lo que también se implementara un control policial sobre
las Rutas Nacional Nº118 y Provincial Nº5, a los efectos de re direccionar el
tránsito pesado sobre la citada arteria nacional, invitando a los conductores
de los vehículos de gran porte que continúen su trayectoria por la Ruta
Nacional Nº118 y retomen su camino en la Ruta Nacional Nº 12 (cuatro Bocas Saladas).
• SALADAS-CONTROL POLICIAL
Ruta Nacional N° 12 y Ruta
Nacional N°118 (conocido como Cuatro Boca), para que todos aquellos vehículos
de gran porte, que circulen desde el interior hacia capital y tenga por destino
lugares más allá de Itatí, los desvíen por la Ruta Nacional 118, y luego
retomen la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar
que los mismos demoren en su trayecto.
SEGURIDAD DE PEREGRINOS
DURANTE SU DESPLAZAMIENTO:
La peregrinación, se iniciará
desde la Parroquia de San Luis del Palmar, a las 08:00 horas del 13-JUL-26,
encabezado por la imagen del Santo, San Luis de Rey de Francia, y en el
siguiente orden:
• Peregrinos de a pie.
• Peregrinos a Caballo.
• Peregrinos en Carretas.
• Vehículos de apoyo.
Seguridad inmediata de la
peregrinación: (Esta seguridad se refiere específicamente a la marcha y ritmo
de la columna de la Peregrinación, que sale de San Luis del Palmar, y recorre
el itinerario.)
Delante de la peregrinación, se
ubicará (a unos 4 km aprox.), un Móvil policial con balizas encendidas y equipo
de señalización adecuados (conos, luces, bandoleras, chalecos refractarios,
etc.), dicho vehículo policial mantendrá la distancia y actuará preventivamente
ante la aparición de vehículos usuarios de la vía pública, para advertir la
presencia de la peregrinación y adoptar las medidas de seguridad del caso.
Detrás de la Peregrinación, se
instalará un servicio de seguridad por posta a cargo de la patrulla motorizada,
con idénticas directivas a la mencionada en el punto anterior.
Al costado de la marcha de la
peregrinación, se afectará Personal Policial Motoristas, a efectos de mantener
una línea de ocupación (media calzada y banquina), y la restante (media calzada
y banquina) para el tránsito vehicular re-direccionado, utilizando lo que
circulan desde Capital hacia el interior, la media calzada asfáltica, y los que
circulan desde el interior a capital utilizan la banquina.
Por todo lo expuesto, se solicita
la colaboración de los señores
conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de
evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que
participan se desplazan de a pie,
montados a caballo, en carretas y en vehículo automotor y especialmente
a todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el
trayecto que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos,
para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las
autoridades tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando
por el mantenimiento del orden y la seguridad pública.
ITINERARIO DE LA PEREGRINACIÓN
(DESCANSOS PREVISTOS):
13 de Julio 2026
06:00 hs. Control de acceso a San
Luis del Palmar, impedir que los montados cruzar el puente antes que la imagen.
08:00 hs. Cortes de las calles
Rivadavia – 9 de Julio – San Luis hacia Ruta Provincial
5, salida de la peregrinación
hacia la Basílica de Itatí, inicia motorizada de la Policía de Corrientes,
Bomberos, Carro de Sonido, Imagen San Luis Rey de Francia y demás imágenes;
siendo el orden: Caminantes – Montados – Carros – Automóviles.
08:30 hs. Liberación de las
calles hacia Ruta Provincial 5
09:00 hs. Parada en la Capilla
San Pedro – Ruta Provincial 9 (10 minutos)
11:00 hs. Llegada al acceso de
Paso de la Patria (RP9 y RN 12)
12:30 hs. Llegada a San Cosme,
pasando la Laguna Totora – Almuerzo (1 hs.)
13:30 hs. Partida hacia el
Paradero del Peregrino
16:00 hs. Llegada al Parador
(Ruta Nacional Nº12, kilómetro Nº1072)– donde se tiene previsto la realización
de una Misa de campaña, a la cual se prevé la asistencia de Autoridades
Provinciales e invitados especiales, luego se sirve una cena y festival para
después pernoctan en el lugar.
14 de Julio
08:00 hs. Salida de la peregrinación hacia la
Basílica de Itatí.
12:00 hs. Llegada a Ramada Paso
(Paraje Chilecito - entre los kilómetros Nº1083/1086 - Almuerzo (1 hs)
13:00 hs. Partida de la
peregrinación tramo final hacia la Basílica de Itatí 16:00 hs. Llegada de la
peregrinación a la Basílica de Itatí, donde serán recibidos por las Autoridades
eclesiásticas locales
•
• PERMANENCIA
EN LA LOCALIDAD DE ITATI:
Los días 15 y 16 de Julio
permanecen en la Localidad de Itatí, para participar de los actos centrales de
la Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de Itatí, al respecto se implementará un
plan de servicio especial en aquella localidad, que también estará supervisado
por el Jefe de Servicio.
REGRESO
17- Julio-2026
08:00 hs. Retorno de la
peregrinación a San Luis del Palmar
11:30 hs. Llegada a Ramada Paso
(entre los kilómetros Nº1078/1080 aprox.) – Almuerzo (1,30 hs)
13:00 hs. Partida hacia el
Parador del Peregrino
16:00 hs. Llegada al Parador del
Peregrino para pernoctar
18- Julio-2026
08:00 hs. Partida del Parador del
Peregrino hacia San Luis del Palmar
12:00 hs. Llegada al acceso de
Paso de la Patria (a unos 400 metros del Boquerón) –Almuerzo (1 hs.)
13:30 hs. Partida hacia San Luis
del Palmar
16:00 hs. Llegada de la
peregrinación en San Luis del Palmar, donde se celebra una Misa.
RECOMENDACIONES A TENER EN
CUENTA EN LA 126° PEREGRINACIÓN DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN LUIS DEL
PALMAR A LA BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE ITATI.-
• Mantener el orden de la
peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores: carro de
sonido, Santo Patrono, peregrinos a pie, ambulancia, peregrinos a caballo,
carretas, vehículos de apoyo; respetando los lugares asignados y de esa manera
no entorpecer el desplazamiento.
• Para mejor fluidez del
tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la banquina del sentido
contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán
estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina por donde
transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se encuentran fuera
de la misma.
• En todo momento, los peregrinos
deberán utilizar únicamente la calzada derecha, dejando la otra calzada para el
desplazamiento de los vehículos que no participan del evento.
• Los feligreses, que se
desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación deberán respetar
las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la línea media de la ruta.
• En ningún caso se permitirá la
circulación vehicular en doble fila, evitando de este modo el congestionamiento
vehicular.
• Los menores que cabalguen
deberán ir acompañados por personas mayores que sean responsables de su
seguridad.
• Los que circulen en motocicleta
o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad
(casco) y con chaleco refractario.
• Los peregrinos montados deberán
desplazarse en todo momento por la banquina de la Peregrinación (derecha),
respetando siempre las indicaciones del personal policial destacado en los
distintitos controles fijos y móviles policiales.
• A fin de evitar inconvenientes
que afecten a la seguridad, la columna de peregrinos deberá desplazarse de la
forma más compacta posible, evitando dispersiones lo que provocan
desorganización y descontrol.
• Se recomienda especialmente, la
moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el exceso ocasiona
numerosos inconvenientes, muchas veces con consecuencias trágicas.
• Las cantinas móviles, en ningún
caso, podrán estacionarse en las banquinas, ya que ello ocasiona numerosos
inconvenientes, tanto de organización como de seguridad.
• Durante el proceso de acampe en
el Parador del Peregrino, se deberá evitar la obstaculización del acceso al
mismo. Asimismo, deberán respetar el perímetro fijado por el personal policial
para lo cual optimizará la ocupación de espacios dentro de ese perímetro
(comprendido desde el kilómetro 1070 en cercanías del domicilio de la familia
BAEZ, y el kilómetro 1074 ambos de la Ruta Nacional Nº12, el que será
señalizado con un semáforo móvil)
• En todo momento durante el
acampe se deberá mantener una convivencia pacífica, respetando a los demás
feligreses. No producir ruidos molestos después de las 01:00 hs, procurando el
descanso correspondiente de los demás participantes del evento religioso.
• Debido a la multitudinaria
concurrencia de público de todo tipo, durante la estadía de los Peregrinos en
Itati, deberán prestar especial atención al cuidado de sus pertenencias
personales.
• LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A
ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MÁXIMA COOPERACIÓN,
PRUDENCIA, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.
SEGURIDAD VIAL
• Los automovilistas ajenos al
movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de
tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los
distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones
correspondientes.
• Los rodados deberán poseer las
condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.
• Uso obligatorio del cinturón de
seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
• No exceder las velocidades
permitidas.
• Uso obligatorio de las luces
bajasen forma permanente.
• Respetar las señalizaciones y
mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).
• A los motociclistas se les
exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto
para el conductor como el acompañante.
• Los menores de diez años deben
viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,
los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme
la legislación vigente.
RECOMENDACIONES A TENER EN
CUENTA PARA LOS VECINOS QUE PARTICIPAN DE LA 126° PEREGRINACIÓN DE LA COMUNIDAD
RELIGIOSA DE SAN LUIS DEL PALMAR A LA BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE ITATI, A FIN
DE PREVENIR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
• Extremar las medidas de
seguridad en los domicilios, reforzando los dispositivos utilizados para tal
fin, como ser la colocación de cerraduras más resistentes, utilización de
candados, sistemas de alarmas, animales, etc.
• Procurar la colaboración del
vecino no participante del evento, para que permanezca alerta a fin de dar
aviso en forma inmediata sobre la presencia de personas extrañas, que pueden
resultar sospechosas.
• Procurar a conformación de
foros vecinales de alerta (comunicaciones de alerta, whatsapp, mensajes, etc),
a fin de dar aviso a la Policía sobre presuntos hechos delictivos.
• De ser posible, en caso de
concurrencia masiva de familias de un mismo barrio, procurar la presencia de
caseros y/o serenos, a fin de reforzar la prevención policial.
• En caso de tomar conocimiento
sobre un presunto hecho delictivo, en cualquier momento de su ejecución, se
deberá dar aviso en forma inmediata a las autoridades policiales, por los
medios que crean más idóneos o convenientes, llamando a las Unidades Policiales
o alertar al personal policial de recorrida.
• Procurar una conveniente
iluminación de los hogares (interna y externa) y calles, a fin de lograr una
óptima visibilidad de las viviendas que se encuentren desocupadas.
PARA UNA ATENCIÓN MÁS ÁGIL Y
EFICAZ, SE PUEDEN COMUNICAR A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTESTELÉFONOS:
• COMISARÍA DE DISTRITO SAN
LUIS DEL PALMAR: 0379 – 4492019 (101)
CELULAR: 379 – 4503398