miércoles, 8 de julio de 2026

Inauguraron una gruta de la Virgen de Itatí en el Complejo de Formación Policial Santa Catalina

En la mañana de hoy 08-07-26, en las instalaciones del Complejo de formación Santa Catalina se dejó formalmente inaugurada la gruta con la imagen de la Virgen de Itatí, en cuya oportunidad se realizó una misa y posterior bendición de la imagen.

El acto fue encabezado por el Señor Ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, acompañado por el jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el subsecretario de seguridad ciudadana Dr. Oscar Martínez, el Sub jefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, directores generales, directores, docentes, cadetes, y familiares, quienes participaron activamente del acto.

La invocación religiosa estuvo a cargo del Capellán Pbro. Guillermo Danuzo, acompañado de los capellanes Pbro. Mario Lezcano y Pbro. Ariel Caballero, quien realizó la invocación religiosa y dejo formalmente inaugurada la gruta.

Para finalizar, se dirigió a los presentes el Sr. Ministro de seguridad quien resaltó la importancia espiritual del acompañamiento de la imagen peregrina en un instituto de formación.