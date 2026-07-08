Inauguraron una gruta de la Virgen de Itatí en el Complejo de Formación Policial Santa Catalina

El acto fue encabezado por el
Señor Ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, acompañado por el jefe de Policía
Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el subsecretario de seguridad
ciudadana Dr. Oscar Martínez, el Sub jefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario
Aceval, directores generales, directores, docentes, cadetes, y familiares,
quienes participaron activamente del acto.
La invocación religiosa estuvo a
cargo del Capellán Pbro. Guillermo Danuzo, acompañado de los capellanes Pbro.
Mario Lezcano y Pbro. Ariel Caballero, quien realizó la invocación religiosa y
dejo formalmente inaugurada la gruta.
Para finalizar, se dirigió a los
presentes el Sr. Ministro de seguridad quien resaltó la importancia espiritual
del acompañamiento de la imagen peregrina en un instituto de formación.