La Policía de Corrientes separó de la fuerza a la oficial detenida vinculada a banda narco

La Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes informa que, tras conocerse la detención de una Oficial Subayudante de esta institución, en el marco de una investigación de la Justicia Federal se dispuso "de manera inmediata la separación de la fuerza conforme a la normativa administrativa vigente y sin perjuicio de la evolución del proceso judicial".
Asimismo, se hace saber que la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de esta Institución, hace dos meses, mantenía, un legajo de investigación abierto en la fiscalía federal de corrientes, sobre esta banda criminal involucrada, desarrollando tareas investigativas propias, aportando pruebas, para el avance de la causa.
La Policía de la Provincia de Corrientes reafirma que no habrá tolerancia alguna frente a conductas que comprometan la integridad institucional. Ningún integrante de esta fuerza estará por encima de la ley ni recibirá un trato diferente por su condición de funcionario policial. La Institución continuará colaborando plenamente con la Justicia y adoptará, con la mayor firmeza y celeridad, todas las medidas administrativas que correspondan para preservar la confianza de la sociedad y el prestigio de la Policía de Corrientes.