San Luis del Palmar: Se perdió un perrito, la Policía lo encontró y lo devolvió a su dueño

Efectivos policiales de la Comisaria de distrito San Luis del Palmar, gracias al rápido accionar, un perro de raza Bulldog Francés, llamado "Tony", pudo ser restituido a sus propietarios pocas horas después de haber sido hallado deambulando por la vía pública.
El animal fue encontrado el pasado 2 de julio, durante las recorridas preventivas que realizan habitualmente los efectivos policiales, quienes procedieron a ponerlo a resguardo mientras se desarrollaban las tareas para localizar a sus dueños.
Tras las averiguaciones correspondientes, se logró ubicar a la familia del can, concretándose el esperado reencuentro en la dependencia policial, donde "Tony" fue entregado sano y salvo a sus propietarios.
Se destaca este tipo de intervenciones, las cuales reflejan el compromiso permanente de los policías, no solo con la prevención y la seguridad pública, sino también con su vocación de servicio y cercanía con la comunidad.