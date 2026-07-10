viernes, 10 de julio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 10-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria 15º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R, División Infantería, G.R.I.M. 2, 4 y 5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los distintos controles dieron inicio, alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a ocho personas para averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, realizando el secuestro de cuatro motocicletas.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.