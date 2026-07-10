Demoran a dos hombres por merodeo

En horas de la víspera y la
mañana de hoy 10-07-26, efectivos policiales del Grupo de Repuesta Inmediata
Motorizada -GRIM II- realizando sus labores de prevención de ilícitos,
procedieron a la demora de dos hombres, de los cuales, uno de ellos resultó poseer
antecedentes policiales.
El primero de los procedimientos
se realizó cerca de las 21:00 horas de la víspera, en inmediaciones de las
calles San Francisco y Yugoslavia, cuando los efectivos divisaron e
identificaron a un hombre de 31 años de edad, el cual observaba los vehículos estacionados
en la zona y al no poder justificar su accionar, fue demorado.
Así mismo, en la fecha, pasadas
las 08:00 horas, el personal policial fue alertado por el Sistema Integral de
Seguridad -SIS 911- sobre una persona que se encontraba observando las casas y
los vehículos estacionados en inmediaciones de las Avenidas Cartagena y
Montecarlos, por lo cual, al llegar al lugar, procedieron a la demora de un
joven - de 19 años de edad- quien, tras las primeras averiguaciones, resultó
posee antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se prosiguieron con las
distintas diligencias de rigor.