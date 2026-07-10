viernes, 10 de julio de 2026

Demoran a dos hombres por merodeo

UNO TIENE ANTECEDENTES POLICIALES 

En horas de la víspera y la mañana de hoy 10-07-26, efectivos policiales del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada -GRIM II- realizando sus labores de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de dos hombres, de los cuales, uno de ellos resultó poseer antecedentes policiales.

El primero de los procedimientos se realizó cerca de las 21:00 horas de la víspera, en inmediaciones de las calles San Francisco y Yugoslavia, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, el cual observaba los vehículos estacionados en la zona y al no poder justificar su accionar, fue demorado.

Así mismo, en la fecha, pasadas las 08:00 horas, el personal policial fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad -SIS 911- sobre una persona que se encontraba observando las casas y los vehículos estacionados en inmediaciones de las Avenidas Cartagena y Montecarlos, por lo cual, al llegar al lugar, procedieron a la demora de un joven - de 19 años de edad- quien, tras las primeras averiguaciones, resultó posee antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se prosiguieron con las distintas diligencias de rigor.