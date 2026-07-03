viernes, 3 de julio de 2026

Misa en la Jefatura de Policía por el 82° aniversario de la creación de la División Infantería

Hoy 03-07-26, pasada las 07:00 horas, en las instalaciones de la Jefatura de Policía, se llevó a cabo una Santa Misa en acción de gracias por el 82° aniversario de la creación de la División Infantería de la Policía de Corrientes.

De la misma, participaron el Sr. Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; Sres. Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Sres. Directores, Jefes de Departamento, Divisiones, Unidades Especiales.

Cabe señalar que, el oficio religioso, fue celebrado por el Capellán Principal de la Institución Pbro. Guillermo Danuzo, haciendo mención que también se encontraban presentes, el Jefe junto al Personal Superior y Subalterno de la División Infantería.