Goya: Recuperan varios elementos robados, hay tres demorados

Los distintos trabajos
investigativos permitieron a los investigadores, tras el análisis de registros
fílmicos y demás diligencias, identificar a tres hombres mayores de edad que
presuntamente habrían participado del hecho junto a otro individuo que ya estaría
identificado.
Posteriormente, durante el
cumplimiento del oficio judicial en un inmueble ubicado en inmediaciones de
calle Jujuy al N°1200, procedieron al secuestro de un televisor LED de 43
pulgadas, un parlante tipo torre, un tubo de gas de 10 kilogramos, plásticos pertenecientes
a una motocicleta, dos gorras, una campera y un par de zapatillas, elementos
considerados de interés para la causa.
Las personas junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del
caso.