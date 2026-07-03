viernes, 3 de julio de 2026

Goya: Recuperan varios elementos robados, hay tres demorados

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito tercera de Goya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por un supuesto ilícito -robo-, llevaron adelante un allanamiento que culminó con la demora de tres personas presuntamente vinculadas a la causa, además del secuestro de diversos elementos que serían de interés para la investigación.

Los distintos trabajos investigativos permitieron a los investigadores, tras el análisis de registros fílmicos y demás diligencias, identificar a tres hombres mayores de edad que presuntamente habrían participado del hecho junto a otro individuo que ya estaría identificado.

Posteriormente, durante el cumplimiento del oficio judicial en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Jujuy al N°1200, procedieron al secuestro de un televisor LED de 43 pulgadas, un parlante tipo torre, un tubo de gas de 10 kilogramos, plásticos pertenecientes a una motocicleta, dos gorras, una campera y un par de zapatillas, elementos considerados de interés para la causa.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.