Paso de los Libres: La Policía secuestró una moto y detuvo a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de hoy 13-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Paso de los Libres, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial en curso por – supuestas lesiones graves en accidente de tránsito-, tras diversas labores realizadas, secuestraron una motocicleta y detuvieron a una persona.
El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, tras realizar amplias tareas investigativas, además,
junto a la inspección de cámaras de seguridad, lograron localizar y secuestrar
una motocicleta – marca Keller 150cc. - y un casco reglamentario, así también,
procedieron a la detención de un hombre de 30 años de edad, los cuales estarían
presuntamente vinculados al hecho que se investiga.
El detenido junto a lo
secuestrado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.