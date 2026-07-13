La Policía demoró a un hombre por causar disturbios en la vía pública y secuestró un arma de fuego

El procedimiento fue realizado
alrededor de las 15:00 horas, cuando los efectivos son alertados por un
transeúnte acerca de un hombre que aparentemente se encontraba causando
disturbios y efectuando disparos con un arma de fuego por calle Amado Bonpland a
la altura 200 aproximadamente, por lo que, rápidamente acudieron al lugar,
procediendo a la identificación de un hombre mayor de edad, quien, tras las
primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, además, el
mismo aparentemente se encontraría bajo los efectos del alcohol y/o algún tipo
de sustancia, por lo que, fue demorado.
También, en el lugar, dentro de
la gruta de un santuario, se observó un arma de fuego – tipo revolver, calibre
38.5- con dos vainas servidas y un cartucho, realizando el secuestro preventivo
de lo hallado.
Al respecto el demorado junto a
lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria Decimo Primera Urbana, donde
se continuaron con los tramites de rigor.