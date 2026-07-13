lunes, 13 de julio de 2026

La Policía demoró a un hombre por causar disturbios en la vía pública y secuestró un arma de fuego

En horas de la siesta de hoy 13-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. III-, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados por un transeúnte, demoraron a un hombre en aparente estado de ebriedad y secuestraron un arma de fuego hallada en el lugar.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 15:00 horas, cuando los efectivos son alertados por un transeúnte acerca de un hombre que aparentemente se encontraba causando disturbios y efectuando disparos con un arma de fuego por calle Amado Bonpland a la altura 200 aproximadamente, por lo que, rápidamente acudieron al lugar, procediendo a la identificación de un hombre mayor de edad, quien, tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, además, el mismo aparentemente se encontraría bajo los efectos del alcohol y/o algún tipo de sustancia, por lo que, fue demorado.

También, en el lugar, dentro de la gruta de un santuario, se observó un arma de fuego – tipo revolver, calibre 38.5- con dos vainas servidas y un cartucho, realizando el secuestro preventivo de lo hallado.

Al respecto el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria Decimo Primera Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.