Policías del PRIAR de la Cruz rescataron y adoptaron a un cachorro abandondo en la ruta

A veces, las mejores historias nacen en el lugar menos pensado. Cuando regresaban de un allanamiento, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz encontraron a un pequeño cachorro solo, asustado y deambulando en plena ruta, esquivando vehículos y a segundos de ser atropellado. Sin pensarlo dos veces, detuvieron la marcha del patrullero y lo pusieron a salvo.
Durante el viaje de regreso bastaron apenas unos kilómetros para que el cachorrito conquistara el corazón de todos. La decisión fue unánime: se quedaría con ellos. Lo bautizaron "Piru", que en guaraní significa "flaco", y desde ese momento pasó a formar parte de la gran familia del PRIAR de La Cruz.
Después del rescate fue llevado al veterinario, donde recibió atención médica, vacunas y todos los cuidados necesarios para comenzar una nueva vida. Lo que para alguien fue un abandono, para Piru terminó siendo el comienzo de una historia distinta.
Bienvenido, Piru, a la familia de la Policía Rural y Ecológica.