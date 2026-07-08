Saludo Institucional por el 23° Aniversario de la Cuarta Promoción de Cabos de Policía

Por tal motivo, el ministro de Seguridad, Dn. Adan Gaya; la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; junto a los directores generales y miembros de la Plana Mayor, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los cabos que integran esta promoción.
Asimismo, adhieren a las salutaciones el personal superior y subalterno, en actividad y en situación de retiro, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.
En este nuevo aniversario, se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos veintitrés años, renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que desarrollan en toda la provincia.
La Jefatura de Policía hace llegar sus más sinceras felicitaciones y augura a cada uno de sus integrantes un futuro de crecimiento profesional y personal, con el mismo espíritu de servicio que los ha distinguido desde sus inicios.