San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer 05-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron pasadas las 20:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Corven modelo Triax 150c.c-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído en un barrio periférico de esta localidad en inmediaciones de Ruta Nº5
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.