San Luis del Palmar: La Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento lo concretaron en horas de la siesta, cuando el personal policial realizaba recorridas de prevención en cercanías a las aguas del Riachuelo de esta localidad, lugar donde observaron una bicicleta -marca Votrix rodado 29-, abandonada en la vía pública tapada con las malezas de la zona, por tal motivo procedieron al secuestro preventivo de la misma bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, la bicicleta fue trasladada a la citada dependencia policial donde tras las actuaciones de rigor resulto que la misma fue denunciada como sustraída, por lo que fue devuelta a su legítima propietaria, quien se presentó en la Comisaría con la documentación correspondiente.