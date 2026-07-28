San Luis del Palmar: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos de montar y los restituyó a su propietario

En el marco de tareas investigativas y de prevención del delito rural, personal de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar logró recuperar en las últimas horas diversos elementos de montura que habían sido denunciados como sustraídos.
Gracias al rápido accionar del
personal policial, y luego de diversos trabajos de investigación se procedió al
secuestro de "calchas" consistentes en: un basto completo, una
cincha, riendas, cabezadas, estribos y demás aperos criollos, los cuales fueran
denunciados como sustraídos y se encontraban en propiedad de personas que
habrían adquirido de buena fe.
Los elementos, denunciados, fueron reconocidos por su propietario y posteriormente restituidos mediante las actuaciones de rigor, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.