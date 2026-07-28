Múltiple choque dejó tres personas lesionadas en Paraje San Isidro

En la mañana de hoy 28-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de distrito Paraje San Isidro, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones la ruta Nacional 12 km 987 aproximadamente y en el cual, tres personas resultaron lesionadas.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 07:00 horas, teniendo como
protagonistas cuatro vehículos -Peugeot 208, Toyota corola, Toyota Hilux y
Renault kwid – todos guiados por personas mayores de edad, quienes fueron
auxiliados rápidamente, siendo trasladados, dos personas mayores y una menor de
edad al hospital local de Empedrado para continuar con las atenciones médicas
respectivamente.
En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continúan con los tramites de rigor.