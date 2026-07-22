Tras allanamiento secuestran costosos celulares y otros elementos por una causa que se investiga

En horas de la tarde de ayer 21-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de una causa judicial que se investiga, en colaboración con la Unidad Fiscal de turno, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron cinco teléfonos celulares de alta gama, entre otras cosas, de interés a la presente.
El diligenciamiento del mandato
judicial, se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el Barrio Santa Lucia de
esta Ciudad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de 05
teléfonos celulares marca IPhone, 92 fundas protectoras de teléfonos celulares
de diferentes modelos, 01 caja conteniendo en su interior elementos para
desarmar dispositivos móviles, 01 Tablet, 04 posnet y 01 balanza digital de
precisión, los cuales presuntamente guardarían relación al hecho que se
investiga.
Los dispositivos móviles y
elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.