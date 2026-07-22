miércoles, 22 de julio de 2026

Tras allanamiento secuestran costosos celulares y otros elementos por una causa que se investiga

En horas de la tarde de ayer 21-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de una causa judicial que se investiga, en colaboración con la Unidad Fiscal de turno, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron cinco teléfonos celulares de alta gama, entre otras cosas, de interés a la presente. 

El diligenciamiento del mandato judicial, se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el Barrio Santa Lucia de esta Ciudad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de 05 teléfonos celulares marca IPhone, 92 fundas protectoras de teléfonos celulares de diferentes modelos, 01 caja conteniendo en su interior elementos para desarmar dispositivos móviles, 01 Tablet, 04 posnet y 01 balanza digital de precisión, los cuales presuntamente guardarían relación al hecho que se investiga. 

Los dispositivos móviles y elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.