martes, 14 de julio de 2026

Tras un exitoso operativo policial llegó la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí

Bajo el Lema “La fe que camina ayuda al hermano”, este martes por la tarde llegaron a Itati sin inconvenientes los fieles de San Luis del Palmar en la 126° Peregrinación de la comunidad religiosa; con un exitoso dispositivo de seguridad montado desde la Policía de Corrientes desde el inicio, durante el recorrido y la llegada a la Basílica.

Cabe señalar que dicha peregrinación fue acompañada por otras comunidades que se movilizan de a pie, a caballo, en carretas y en vehículos particulares de distintas localidades, como ser Ita Ibate, Caa Cati; sumado a una gran cantidad de ciclistas de la Ciudad de Monte Caseros – Corrientes y de la ciudad de Posadas-Misiones- y congregaciones de otras provincias que nos visitan.

El operativo estuvo supervisado por el Sr. Jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto al Subjefe Comisario General Walter Aceval, quienes estuvieron presentes y controlando todo el dispositivo de seguridad implementado.

También estuvieron acompañando y colaborando el Director General de Seguridad Vial, Director de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, así como los jefes de comisarías de cada dependencia de la zona y demás directores y personal superior y subalterno de distintas áreas.

Así mismo, en distintas Rutas y caminos se desempeñaron diversas labores de seguridad y prevención, los cuales estuvieron a cargo de la Dirección Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y la Dirección General de Coordinación Interior, en la Jurisdicción de las Unidades Regionales: Iº-San Luis del Palmar; VIº Ituzaingo y VIIº Saladas; entre otros organismos.

También colaboraron otras fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal e instituciones como Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Salud Pública, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, municipalidades de San Luis del Palmar, Itatí, San Cosme, Ramada Paso, y Paso de la Patria. 

Cabe recordar que el regreso de dichos peregrinos está previsto para el día 17 de Julio (salida), y su llegada a la localidad de San Luis del Palmar el 18 de Julio.