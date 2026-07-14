Tras un exitoso operativo policial llegó la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí

Cabe señalar que dicha peregrinación fue
acompañada por otras comunidades que se movilizan de a pie, a caballo, en
carretas y en vehículos particulares de distintas localidades, como ser Ita
Ibate, Caa Cati; sumado a una gran cantidad de ciclistas de la Ciudad de Monte
Caseros – Corrientes y de la ciudad de Posadas-Misiones- y congregaciones de
otras provincias que nos visitan.
El operativo estuvo supervisado por el Sr. Jefe
de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto al Subjefe
Comisario General Walter Aceval, quienes estuvieron presentes y controlando
todo el dispositivo de seguridad implementado.
También estuvieron acompañando y colaborando el
Director General de Seguridad Vial, Director de la Unidad Regional I de San
Luis del Palmar, así como los jefes de comisarías de cada dependencia de la
zona y demás directores y personal superior y subalterno de distintas áreas.
Así mismo, en distintas Rutas y caminos se
desempeñaron diversas labores de seguridad y prevención, los cuales estuvieron
a cargo de la Dirección Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de
Seguridad Vial; de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y
la Dirección General de Coordinación Interior, en la Jurisdicción de las
Unidades Regionales: Iº-San Luis del Palmar; VIº Ituzaingo y VIIº Saladas;
entre otros organismos.
También colaboraron otras fuerzas de seguridad,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal e instituciones como
Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad
Provincial, Salud Pública, Dirección Provincial de Energía de Corrientes,
Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, municipalidades de San Luis del
Palmar, Itatí, San Cosme, Ramada Paso, y Paso de la Patria.
Cabe recordar que el regreso de dichos
peregrinos está previsto para el día 17 de Julio (salida), y su llegada a la
localidad de San Luis del Palmar el 18 de Julio.