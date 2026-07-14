Saladas: La policía recuperó una moto recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas, en momentos que se encontraban realizando sus labores de prevención, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída en esta capital provincial.
El procedimiento lo realizaron
tras identificar una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, la cual
aparentemente tendría un dominio apócrifo, por lo que, tras las primeras
averiguaciones, se determinó que presentaba pedido de secuestro por parte de la
Comisaría Vigésimo Segunda Urbana de esta Ciudad Capital, por ello se procedió
al secuestro preventivo del rodado.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continúan con los trámites de rigor.