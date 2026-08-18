martes, 18 de agosto de 2026

Corrientes fue sede de la Primera Jornada de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico

AUDITORIO JULIAN ZINI

En la mañana de hoy 18-08-26, se desarrolló la primera Jornada sobre Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes, un espacio de trabajo y articulación de herramientas para fortalecer la lucha contra el narcomenudeo.

Del encuentro participaron el gobernador de la Provincia de Corrientes Dn. Juan Pablo Valdés, el ministro de Justicia de la Nación Dr. Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Política criminal Dr. Emiliano Méndez Ortiz, el fiscal general de la Provincia de Corrientes Dr. Cesar Sotelo, autoridades provinciales y nacionales, representantes del Ministerio Público y distintas instituciones vinculadas a la seguridad y la Justicia. En representación de la Policía de Corrientes estuvieron presentes el jefe de Policía de Corrientes Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon y el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, quienes participaron de las distintas instancias de la jornada, destacando la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales.

La actividad permitió abordar estrategias y experiencias vinculadas a la prevención y el combate del microtráfico, reafirmando el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la cooperación entre los distintos niveles del Estado para brindar respuestas más eficaces a esta problemática.