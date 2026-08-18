Corrientes fue sede de la Primera Jornada de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico

AUDITORIO JULIAN
ZINI
Del encuentro participaron el
gobernador de la Provincia de Corrientes Dn. Juan Pablo Valdés, el ministro de
Justicia de la Nación Dr. Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Política
criminal Dr. Emiliano Méndez Ortiz, el fiscal general de la Provincia de
Corrientes Dr. Cesar Sotelo, autoridades provinciales y nacionales,
representantes del Ministerio Público y distintas instituciones vinculadas a la
seguridad y la Justicia. En representación de la Policía de Corrientes
estuvieron presentes el jefe de Policía de Corrientes Crio. Gral. Lic. Miguel
Ángel Leguizamon y el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval,
quienes participaron de las distintas instancias de la jornada, destacando la
importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los
organismos judiciales.
La actividad permitió abordar
estrategias y experiencias vinculadas a la prevención y el combate del
microtráfico, reafirmando el compromiso institucional de continuar
fortaleciendo la cooperación entre los distintos niveles del Estado para
brindar respuestas más eficaces a esta problemática.